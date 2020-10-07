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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Gökhan Varan   | 07.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'de uzlaşı sürecine atıf yaparak, Türkiye'nin seçimlerde yardıma hazır olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız."

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