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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin konusunda ABD ve İsrail'den korkan Müslüman ülkeleri gördük

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ve İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum." dedi.

İbrahim Erikan  | 04.03.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin konusunda ABD ve İsrail'den korkan Müslüman ülkeleri gördük

Hatay

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük." ifadelerini kullandı.

"Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz." diyen Çavuşoğlu, "Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

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