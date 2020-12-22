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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Savunma Bakanı Subianto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Behlül Çetinkaya   | 22.12.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Savunma Bakanı Subianto ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, resmi ziyaret için bulunduğu Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından kabul edildiğini bildirdi. 

Widodo'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yapılacak. Güneydoğu Asya’da kilit ortağımız dost ve kardeş Endonezya ile ilişkiler her alanda gelişiyor." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu daha sonra Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile de bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Çavuşoğlu, Endonezyalı Bakan'la heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Subianto'nun son bir yılda 5 kere Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Savunma sanayisinde iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Savunma iş birliği anlaşmasını yakında imzalamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Görüşmede Subianto, Çavuşoğlu'na makam odasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerinde tasvir edildiği heykelini de gösterdi.

AA'nın Endonezya yapılanması

Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 2017'de faaliyete geçen Endonezce Servisi ve Pasifik Merkez Ofisi, AA’nın dünyanın en etkili haber ajanslarından biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 

Yaklaşık 230 milyonluk Endonezya'da 15 kişilik personeliyle abonelerine haber, fotoğraf, görüntü ve infografik servisi yapan Endonezce Servisi ve Pasifik Merkez Ofisi, aynı zamanda Endonezya ile Türkiye arasındaki bağların da güçlenmesine katkı sunuyor. 

Faaliyete başladığı tarihten itibaren ülkede ve bölgedeki en önemli haber kaynakları arasına girmeyi başaran AA Endonezce servisi, ülkede giderek artan abone sayısıyla da Endonezya medyasının yoğun ilgi gösterdiği önemli haber kaynakları arasına yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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