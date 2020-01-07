Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cezayir ile Libya krizinde iş birliği yapacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir temasları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cezayir ile Libya krizi başta olmak üzere, ortak çıkarlar temelinde iş birliği yapılacağını belirtti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad tarafından kabul edildi.
Cezayir'de resmi temaslarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, kabulde Başbakan Cerrad'ı kurulan yeni hükümet dolayısıyla kutladı.
Çavuşoğlu ayrıca temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile de bir araya geldi.
İkili görüşmenin ardından gerçekleştiren heyetler arası görüşmede Çavuşoğlu, hafta başında kurulan yeni hükümette yer almasından dolayı mevkidaşını tebrik etti.
Türkiye-Cezayir arasındaki iş birliğine işaret eden Çavuşoğlu, "Ekonomi dahil pek çok alanda ikili ilişkileri geliştirmenin zamanı." dedi.
Bölgesel meselelerde iş birliğinin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "İki ülkeyi de ilgilendiren gelişmeler var. Beraber çalışırsak barış ve istikrarı getireceğimize dair güvenimiz var." ifadesini kullandı.
"Cezayir ile Libya krizinde iş birliği yapacağız"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir ile Libya krizi başta olmak üzere, ortak çıkarlar temelinde iş birliği yapılacağını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabulünün ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Tebbun'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini Stratejik Konsey düzeyine çıkartacağız. Başta Libya krizi olmak üzere, bölgesel konularda ortak çıkarlarımız temelinde iş birliği yapacağız." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Cezayir'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tebbun ve Başbakan Abdulaziz Cerrad tarafından kabul edilmiş, mevkidaşı Sabri Bukadum ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.