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Politika, Rusya-Ukrayna Savaşı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Buça'daki görüntüler insanlık adına utanç verici

Mehmet Şah Yılmaz   | 07.04.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Buça'daki görüntüler insanlık adına utanç verici

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde öldürülen sivillerin görüntülerine ilişkin, "Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici görüntüler." dedi.

Çavuşoğlu, "Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız." ifadesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için kendisini 18 Mayıs'ta Washington'a davet ettiğini söyledi.

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