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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile Ankara'da görüştü.

Şerife Çetin   | 02.03.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'le bir araya geldi

Ankara

Twitter hesabından mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüşmesinde Libyalılar arasında süren siyasi sürece ve yeni geçici hükümetin kurulmasına yönelik son gelişmelerin ele alındığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Kardeş Libya'nın istikrara kavuşması için desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.

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