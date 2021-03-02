Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'le bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile Ankara'da görüştü.
Ankara
Twitter hesabından mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüşmesinde Libyalılar arasında süren siyasi sürece ve yeni geçici hükümetin kurulmasına yönelik son gelişmelerin ele alındığını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Kardeş Libya'nın istikrara kavuşması için desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.