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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla ile görüştü.

Emre Karaca   | 12.09.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü

Ankara

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü’yle Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını mümkün kılan İstanbul Anlaşması’nın uygulanmasını görüştük." ifadesini kullandı.

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