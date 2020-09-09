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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali’de Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile görüşme sonrası Mali Devlet Radyo ve Televizyonuna (ORTM) açıklamalarda bulunuyor
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le bir araya geldi.

Zuhal Demirci   | 09.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Çad Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mali'de görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Annadif'le Mali’de geçiş sürecini görüştük. BM Mali Misyonuna destek ve katkılarımız sürecek. Terörle mücadelede tecrübelerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.


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