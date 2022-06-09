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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Behlül Çetinkaya   | 09.06.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres, görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımları ele aldı.

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