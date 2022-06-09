Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres, görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımları ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.