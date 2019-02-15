Fotoğraf: AA/Cem Özdel

ANTALYA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finike ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Öğrenci Pansiyonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurdun, bir çok öğrencinin Finike'ye gelmesine vesile olacağını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın batı kısmında bir devlet üniversitesi kurmak istediklerini dile getirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın batısındaki yolların yenilendiğini ve yeni yollar açıldığını, artık bölgenin kolay ulaşılabilir olduğunu ifade etti. Batı Antalya Havalimanı'nı şehre kazandıracaklarını belirten Çavuşoğlu, 2021'in sonunda havalimanının hizmete gireceğini ve bölgedeki turizmin bu sayede gelişeceğini kaydetti.

Finike'de, Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayını desteklediklerini anımsatan Çavuşoğlu, "Eski başkanımız Kaan Osman Sarıoğlu, Finike'ye önemli eserler kazandırdı. Makamlar gelip geçicidir. Sarıoğlu, gerçek bir dava adamı olduğunu gösterdi. Her zaman beraber olacağız." diye konuştu.

"Tanzimin çiftçiye bir zararı yok"

Finike'de doğal afetler olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, hasar tespitinin yapıldığını ve yaraların sarılmaya başlandığını vurguladı.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Sanayi gelişiyor, bilim, teknoloji, endüstriler gelişiyor. Bunlar önemli ama tarım vazgeçilmezdir. Tarım geleceğin de sektörüdür. Yarın kavgalar da tarım yüzünden çıkacak. Petrol ya da doğal zenginliklerden değil. Biz de Türkiye'de tarım sektörünün, çiftçinin önemini biliyoruz. O destekleri artıracağız. Çiftçimizin girdilerini azaltacağız. Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle fırsatçılar tarım girdilerini, maliyetleri yükseltti. Bunun da farkındayız. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz." dedi.

Son günlerde tarım ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili tartışmalar yapıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Burada 3 liraya satılan ürün İstanbul'da 9 liraya satılıyor. Aradaki farktan çiftçi gelir elde etmiyor. Aradaki 6 lira nereye, kimi cebine gidiyor? Çiftçimiz yağmurun altında çalışıyor, geceleri soba yakıyor. Ben de sabaha kadar soba yaktım. Zor şartlar altında bu kadar çalışıyoruz, kazandığımız belli. Aradaki 6 lirayı rantçılar kazanıyor. Bizim yaptığımız tüketiciyi ve çiftçiyi korumak, aradaki aracıları, rantçıları kaldırmak. Çiftçi hakettiği parayı kazanacak, ürünü gerçek değerinden satılacak ve tüketiciler kazıklanmayacak. Yani çiftçinin sattığı fiyat ile tüketicinin aldığı fiyat arasındaki makas daralacak. Tanzimin çiftçiye bir zararı yok. Ürünlerine talep artıyor."

İhracatçının önündeki engelleri aşmaya çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, Tarsim sigortası ile ilgili de çiftçilerin önerileri üzerine bazı düzenlemeler yaptıklarını, bu sigortanın daha sadeleşeceğini, basitleşeceğini ve şartlarının kolaylaştırılacağını ifade etti. Çavuşoğlu, tüm çiftçilerin bu sigorta kapsamına gireceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, yurdun açılışını Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ile birlikte yaptı.

Daha sonra Finike Seçim Ofisi'nin açılışını yapan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada ise devletin bekası için Cumhur İttifakı'nı kurduklarını, teröristleri ve onların kuklası olan siyasileri sevindirmeyeceklerini kaydetti.

"CHP'nin içinde DHKP-C'lilerin olduğunu ve teröristlerin taziyesine gidenlerin bulunduğunu" söyleyen Çavuşoğlu, "İşte bunlar niçin ittifak yapıyor? Onları mı sevindireceğiz? Sevinen Antalya olacak. El ele kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Süleyman Elçin