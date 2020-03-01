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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bahar Kalkanı ile bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 01.03.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bahar Kalkanı ile bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Şubat'ta İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı şimdi de Bahar Kalkanı harekatıyla, bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız. Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun." ifadelerini kullandı.

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