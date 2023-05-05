Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Washington'da Azerbaycan ile Ermenistan heyetleri arasında yapılan görüşmeler hakkında telefonda görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Washington'daki Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri arasındaki görüşmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.