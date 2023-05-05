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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Washington'da Azerbaycan ile Ermenistan heyetleri arasında yapılan görüşmeler hakkında telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Washington'daki Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri arasındaki görüşmeler ele alındı.

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