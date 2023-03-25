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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Mehmet Şah Yılmaz  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

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