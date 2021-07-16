Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve Kuveyt Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Istanbul
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed ile görüştü.
Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Taşkent'e gelen Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed ile görüştüğünü belirtti.
Çavuşoğlu, Mustafayev ile iki ülke ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Şeyh Dr. Ahmed ile görüşmesinde de turizm, kültür, sağlık ve savunma sanayi alanlarında iş birliği konularını ele aldıklarını kaydetti.