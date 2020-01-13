Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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