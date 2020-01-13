Euro
6.52
Dolar
5.86
BIST 100
119,595.20
Altın
1,555.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nın konuğu "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu"
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 13.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü

ABD, Havana dışındaki tüm Küba uçuşlarını yasakladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Irak ve Libya diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Irak ve Libya diplomasisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi