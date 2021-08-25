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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gökhan Varan, Dildar Baykan Atalay   | 25.08.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Afganistan'da devam eden iş birliğimiz ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin, ortaklarımızın güvenli ve düzenli tahliyesini sağlamak için sarf ettiğimiz çabalar ele alındı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Blinken da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Çavuşoğlu ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve bölgede çok değerli bir ortak." görüşünü paylaştı.


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