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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.12.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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