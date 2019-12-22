Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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