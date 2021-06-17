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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile ikili görüşme gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile yarın ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 17.06.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile ikili görüşme gerçekleştirecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 17-20 Haziran'da Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Borrell ile 18 Haziran'da ikili görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve AB ile iş birliğinin Türkiye'nin katılım perspektifi temelinde geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.​​​​​​​

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