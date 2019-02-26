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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun'daki mitingde halka hitap ediyor
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB liderliğinin Sisi ile aynı yerde olması ikiyüzlülüktür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB-Arap Birliği Zirvesi'ne ilişkin, "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Tevfik Durul  | 26.02.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB liderliğinin Sisi ile aynı yerde olması ikiyüzlülüktür

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'da düzenlenen AB-Arap Birliği Zirvesi'ne ilişkin, "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

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