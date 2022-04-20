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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile bir araya geldi.

Talha Yavuz   | 20.04.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans'la görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, , Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'la başta Ukrayna olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve enerji ile iklim konularını ele aldıklarını kaydetti.

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