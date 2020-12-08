Euro
9.47
Dolar
7.82
BIST 100
1,343.35
Altın
1,862.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'nin Yunanistan'la ilgili meselelerde dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini belirterek, "AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz." dedi.

08.12.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "AB'nin Yunanistan'la ilgili meselelerde dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini belirterek, "AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz." dedi.

Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi
KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 6. ölüm
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 68 milyonu geçti
Doktor Nuh Berekatoğlu: İki saat iyisin ardından ölecek gibi oluyorsun
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sadece 8 gün yetecek kadar Kovid-19 test materyalimiz var

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz