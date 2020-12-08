Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'nin Yunanistan'la ilgili meselelerde dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini belirterek, "AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "AB'nin Yunanistan'la ilgili meselelerde dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini belirterek, "AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz." dedi.
Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" açıklamasında bulundu.
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