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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 98 yıl önce de başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 98 yıl önce sadece İzmir'in değil tüm Anadolu'nun Yunan zulmünden kurtulduğunu belirterek "O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu." ifadesini kullandı.

Şerife Çetin   | 09.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 98 yıl önce de başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü vesilesiyle Twitter hesabından mesaj paylaştı. 

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ile gazilerini saygı ve rahmetle andığını aktaran Çavuşoğlu, "98 yıl önce bugün sadece İzmir değil tüm Anadolu Yunan zulmünden kurtuldu." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın tazminata mahkum olduğunu anımsatarak "O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu." mesajını verdi. 

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