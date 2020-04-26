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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 2019'da yurt dışında rahatsızlanan 76 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, geçen yıl yurt dışında rahatsızlanan 76 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 26.04.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 2019'da yurt dışında rahatsızlanan 76 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize geldi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yurt dışında rahatsızlanarak ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, "2018'de yurt dışında rahatsızlanan 84, 2019'da ise 76 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize geldi. Emrullah kardeşim ülkemize hoşgeldin. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Twitter'da çok kullanılan "ÜlkemleGururDuyuyorum" konu etiketine de destek verdi.

Kızlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

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