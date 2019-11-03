Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
98,462.73
Altın
1,513.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü.

Mehmet Alaca   | 03.11.2019
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye ve Türkiye'nin Suriye'deki hassasiyetlerinin yanı sıra ABD Kongresi ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı. 

Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Önal'ın, dün ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye ve Türkiye'nin Suriye'deki hassasiyetlerinin yanı sıra ABD Kongresi ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüşmüş, görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konuları ele alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü