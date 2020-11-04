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Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı temsilcilerle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya halkının önemli kesimini oluşturan Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcileriyle bir araya geldi.

Zuhal Demirci   | 04.11.2020
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı temsilcilerle görüştü

Ankara

Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcilerini ağırladıklarını ve istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Bakan Yardımcısı Kıran, "Libya'ya barış ve huzurun hakim olması, Libya topraklarının bütünlüğünün korunması için Türkiye üzerine düşen tarihi görevi ifa etmeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

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