Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı temsilcilerle görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya halkının önemli kesimini oluşturan Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcileriyle bir araya geldi.
Ankara
Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcilerini ağırladıklarını ve istişarelerde bulunduklarını belirtti.
Libya halkının önemli kesimini oluşturan Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcilerini ağırlayarak istişarelerde bulunduk.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) November 4, 2020
Libya’ya barış ve huzurun hakim olması, Libya topraklarının bütünlüğünün korunması için Türkiye üzerine düşen tarihi görevi ifa etmeyi sürdürecektir. pic.twitter.com/Pzjs3aT2On
Bakan Yardımcısı Kıran, "Libya'ya barış ve huzurun hakim olması, Libya topraklarının bütünlüğünün korunması için Türkiye üzerine düşen tarihi görevi ifa etmeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.