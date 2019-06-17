Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: Somali diasporasının gözlerinde Türkiye'ye takdir var
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, "Somali diasporasının ışıldayan gözlerinde Somalinin kalkınma heyecanını ve Türkiye'ye olan takdir duygusunu görmek mümkün." dedi.
İstanbul
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, YEE ve Global Somali Diasporası (GSD) organizasyonunda İstanbul'da düzenlenen 3. Global Somali Diaspora Konferansı'nda AA muhabirine Türk dış politikasının ilkeleri ve Türkiye-Somali ilişkilerini değerlendirdi.
Türk dış politikasının tüm ülkelerde yürüttüğü çalışmaların aynı misyon ve kriterlere dayalı olduğunu ifade eden Kaymakçı, "Türkiye’nin dış politikası insanilik ve girişimcilik üzerine kurulu. Bu amaçla Afrika’ya başlatılan açılım politikası aynı prensipler üzerine kuruludur. Bu politika özellikle son 10 yılda daha da güçlendi. Afrika’da öncelikli ülkelerimiz var. Bunlardan birisi de iç savaşlar, kuraklık ve çeşitli ekonomik zorluklar yaşayan Somali’dir." diye konuştu.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın düzenlediği ziyaret Somali için bir dönüm noktası oldu"
Faruk Kaymakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihinin en büyük kuraklığını yaşayan Somali'ye 2011'de yaptığı ziyaret ve etkilerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011'de Somali’ye düzenlediği ziyaret, Somali'nin geleceği açısından bir dönüm noktası olmuştur." dedi.
"Türkiye'nin Somali’ye uzattığı yardım eli, yardımı yapış şekli ve yardımı yaptığı alanlarla sadece Afrika’ya değil tüm dünyaya model bir ülke oldu." diyen Kaymakçı, bu yardımların ülkenin istikrarı sağlamasına ve büyümesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.
Kaymakçı, şöyle devam etti:
"2011’deki bu ziyaretten sonra Somalililerin bizden bir talebi oldu. Türkiye diasporasından nasıl etkin bir şekilde yararlanıyorsa Somali de bunu yapmak istedi. Somali diasporasının ülkelerine nasıl katkı sunabileceklerini sordular ve Somali diasporasını bir araya getirmek için destek istediler. Türkiye 6 milyonluk diasporasıyla bu alanda tecrübeli ve güçlü bir ülke. Biz de Somalililere diasporalarını buluşturmaları ve güçlendirmeleri, Somali'ye destek olmaları konusunda yardımcı olduk. 2014’te Global Somali Diasporası’nın İstanbul’da kurulmasına öncülük ettik. Bu kapsamda 2014’te Global Somali Diasporası Konferansı düzenlendi. Bu sene de konferans serisinin 5.'sini gerçekleştiriyoruz. Bu konferansta ülkeleri dışında yaşayan Somalililer kendi aralarında nasıl iletişimi ve eş güdümü gerçekleştirebileceklerini, yatırım, eğitim, beyin göçü, iklim değişikliği, çevre, gençlik, spor ve sanat gibi alanlarda ülkelerine nasıl katkı sağlayabileceklerini tartışılıyor. Yetişmiş insan kaynağını ülkeleri için nasıl bir kazanıma dönüştürebileceklerini konuşuyor. Diasporalarının oluşumuna ve güçlenmesine geçmişte Dışişleri Bakanlığımız, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi kurumlarımız farklı şekillerde destek verdi, şimdi de destek vermeye devam ediyoruz."
"Biz ilişkilerimizi Somali’de eşitlik ve insani temelinde yürüttük"
Kaymakçı, Türkiye'nin her zaman Somali'nin gelişmesine katkı sağlayacak politikalar üretmesine destek verdiğini belirtti.
Somali'nin gelişiminde Türkiye'nin birçok alanda yürüttüğü projelerin ve yardımların önemli olduğunu, aynı zamanda Somali diasporasının da giderek güçlendiğini belirten Kaymakçı, "Türkiye Somali’nin gelişme ve güçlenme çabalarına destek olan bir ülke. Bugün Türkiye'nin Somali’ye yardımları 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Biz bunları insanlığa ve Afrika’nın geleceğine yapılmış bir yardım olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Faruk Kaymakçı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Tüm ülkelere, insani olarak yaklaştığımızı göstermek istiyoruz. Somali’de çabalarımızı sadece bir alana yoğunlaştırmadık. Her alanda faaliyetler devam ediyor. YEE’nin merkezi, eski FETÖ okullarını devralan Maarif Okulları ve bizim de Dışişleri Bakanlığı olarak Mogadişu’da ülkemizin en büyük büyükelçiliklerinden birini kurmamız, Afrika'da en büyük hastanelerden birini Somali'de inşa etmemiz ülkeye verdiğimiz önemin bir göstergesi. Ayrıca bugün Somali ordusunun eğitiminde Türk ordusu önemli bir yer tutuyor. TURKSOM birlikleri orada Somali ordusunun disiplinli, profesyonel bir ordu haline dönüşmesine katkıda bulunuyor. Türkiye’nin bu çabaları Avrupa Birliği tarafından da, diğer ülkeler tarafından da takdir ediliyor. Türkiye’nin Somali’ye yardımları dünyada bir model oluşturdu. Biz ilişkilerimizi Somali’de eşitlik ve insani temelinde yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Somali diasporasının ışıldayan gözlerinde Somali'nin kalkınma heyecanını ve Türkiye'ye olan takdir duygusunu görmek mümkün."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.