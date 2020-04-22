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Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 76 ülkeden 32 bin Türk vatandaşı ülkeye getirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 22.04.2020
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 76 ülkeden 32 bin Türk vatandaşı ülkeye getirildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, salgın nedeniyle şu ana kadar 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.

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