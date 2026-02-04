Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı DiNanno ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Thomas G. DiNanno ile Washington'da bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı DiNanno ile Washington'da görüştü.
Görüşmede, uluslararası güvenlik ve savunma işbirliği konuları ele alındı.
Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Thomas G. DiNanno ile Vaşington’da biraraya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 4, 2026
Toplantıda uluslararası güvenlik ve savunma işbirliği konuları ele alındı. pic.twitter.com/Sy9GntCqoo
Diğer bir paylaşıma göre de Gümrükçü, Washington'da Atlantic Council tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına iştirak etti.
Gümrükçü, Türkiye-ABD ilişkileri, NATO ve bölgesel meseleler hakkında katılımcıların sorularını yanıtladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.