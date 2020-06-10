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Politika

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla Kovid-19 sürecini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 10.06.2020
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla Kovid-19 sürecini değerlendirdi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.

Konuya ilişkin Twitter'dan mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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