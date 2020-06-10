Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla Kovid-19 sürecini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.
.@TUSIAD’ın düzenlediği “#Kovid19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika” video konferansında, salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik. pic.twitter.com/A7IFRJZmbO— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 10, 2020
Konuya ilişkin Twitter'dan mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.