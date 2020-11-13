Euro
9.03
Dolar
7.63
BIST 100
1,291.29
Altın
1,891.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ savunmasını verdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulunca istenen savunmasını yazılı olarak partiye iletti.

Esin Işık   | 13.11.2020
Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ savunmasını verdi

Ankara

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklamaları nedeniyle Disiplin Kurulunca istenen savunmasını yazılı olarak partiye iletti.

Özdağ'ın bugün parti genel merkezine danışmanı tarafından elden teslim edilen savunması, 11 sayfadan oluşuyor. Partide 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu ve 5 kişilik Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu, Özdağ'ın savunmasını 16 Kasım Pazartesi günü görüşecek.

Özdağ'ın, savunmasında, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamlarına ilişkin açıklamaların yanı sıra, İYİ Parti'nin CHP, Saadet Partisi ve HDP ile ortak anayasa çalışması yaptığı iddialarıyla ilgili açıklamalarının da yer aldığı öğrenildi.

Disiplin süreci

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti. Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 45 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 248 bin 638'e çıktı
İtalya'da Kovid-19 salgınında bazı bölgelerin risk seviyesi güncellenecek
Sağlık Bakanı Koca: Büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz

Benzer haberler

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ savunmasını verdi

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ savunmasını verdi

İYİ Parti: Partiden hiç kimse bir başka partiyle anayasa çalışmasına katılmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Kutuplaştırma siyasetinin dışında olmaya devam edeceğiz

Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek

Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek
İYİ Partinin 'Güneşin Kadınları Projesi' 4 ilde hayata geçti

İYİ Partinin 'Güneşin Kadınları Projesi' 4 ilde hayata geçti
Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ'ın savunması istendi

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ'ın savunması istendi