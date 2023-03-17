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Politika

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için partisinin verdiği kararı imzaladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim duruşumuzda bir tereddüt yok. Biz 2018 yılında da Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlerdeydik. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için partisinin verdiği kararı imzaladı Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Destici, Genel Merkez'de düzenlenen partisinin Başkanlık Divan Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, BBP olarak 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Cumhur İttifakı çatısı altında gireceklerini söyledi. Destici, "Bizim duruşumuzda bir tereddüt yok. Biz 2018 yılında da Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlerdeydik. AK Parti, MHP, BBP, bugün de aynı ittifakımız devam ediyor, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde bütün arkadaşlarıyla birlikte direniş gösterdiklerini belirten Destici, Cumhur İttifakı'nın o gece sokakta olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne parti olarak destek verdiklerini belirten Destici, "Evet dedik çünkü Türkiye'de bir daha darbeler, siyasi kaoslar yaşanmasın, her 1,5 yılda bir hükümet değişmesin, siyasi istikrar ve temsilde adalet olsun diye." ifadelerini kullandı.

Hükümetin 5 yıldır istikrarlı bir şekilde görevini yürüttüğünü dile getiren Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Millet İttifakı, parlamenter sisteme geçeceğini söylüyor, tabii içinde çelişkiler var, bir sürü tutarsızlıklar var. Madem sen bu kadar tutarlısın, bunda kararlısın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun neyi açıklaması lazımdı? 'Ben Cumhurbaşkanı seçildiğim gün Genel Başkanlığı bırakıyorum' demesi lazımdı. Bunu diyemedi yine o masada oturan diğer partinin Genel Başkanları 'Biz Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğumuz gün partimizin Genel Başkanlığını bırakıyoruz.' diyemediler. Koltuklarından vazgeçemiyorlar. Bir de hanımefendiyi ikna etmek için iki belediye başkanı hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem belediye başkanlığı yapacak. Siz demiyor muydunuz, bir kişi bir görev yapsın."

"YSK'ye bu kararımızı bildireceğiz"

Destici, AK Parti ve MHP'nin de Meclis'te bir grup kararı alarak tüm milletvekillerinin imzasıyla AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dair kararı YSK'ye bildireceklerini söyledi.

Partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Divan Heyeti'nin de kararının bu yönde olduğunu belirten Destici, "Şimdi ben bu kararı imzalayıp hem BBP Genel Başkanı olarak hem de Ankara milletvekili olarak YSK'ye bu kararımızı bildireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımıza güç vereceğiz." dedi

Destici, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adı, logosu ve adaylarıyla yer alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare ettiklerini aktararak ittifaka hem Cumhurbaşkanı adaylığı hem de parlamentoda destek olacaklarını kaydetti.

Konuşmasının ardından Destici, YSK'ye verilecek, partisinin cumhurbaşkanlığı adayı için alınan kararı içeren dilekçeyi imzaladı.

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