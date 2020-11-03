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Politika

'Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması' önerisi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi .

Seval Ocak Adıyaman   | 03.11.2020
'Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması' önerisi kabul edildi Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

TBMM
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi.

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