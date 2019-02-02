'Demokrasinin aziz olduğunu en iyi avukatlar bilir'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Demokrasinin ekmek kadar, su kadar aziz olduğunu en iyi bilen kesimlerden birisi avukatlardır." dedi.

ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partilerinin Ankara İl Başkanlığınca Estergon Kalesi'nde düzenlenen "seçim ve istişare" konulu programda hukukçularla bir araya geldi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, demokrasinin yerelden başladığını belirterek, 16 yıldır Türkiye'de demokrasinin, hukukun ve insan haklarının gelişimine öncülük eden Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de demokrasi çıtasını yukarıya çıkartan bir lider olduğunu söyledi.

Partisinin temel başarısının yerel yönetimlerde gizli olduğunu vurgulayan Gül, "27 Mart 1994 günü çöp, çukur ve çamur içerisinde olan İstanbul'u devir alarak, bir dünya şehri haline getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. İşte yerel yönetimlerdeki bu başarı AK Parti ile birlikte güçlenerek devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Avukatların yargının temel kurucu unsurlarından biri olduğunu aktaran Gül, Türkiye'de AK Parti öncesinde vesayetin ve darbecilerin ülkeyi ne hale getirdiğini en iyi avukatların bildiğini ifade etti.

Gül, 28 Şubat sürecinde komutanlara selam duran yargı mensupları olduğunu belirterek, "Bu ülkede 'Bir sağdan bir soldan biz idam sehpasına mahkum olmak üzere bunları yargılattık' diyen anlayışı gördük. Bu ülkede 'Sizi buraya tıkan güç sizin idamınızı istiyor' diyen Yassıada yargısını gördük. Demokrasinin ekmek kadar, su kadar aziz olduğunu en iyi bilen kesimlerden birisi avukatlardır. 'Demokrasinin gelişmesi için milletin iradesinden başka güç tanımam' diyen bu anlayış, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman vesayetçileri tarihin çöp tenekesine atmıştır." diye konuştu.

"Ankara'nın adliye sorunun hep birlikte çözeceğiz"

Ankara'daki avukatların adliye sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gül, "Ankara'nın adliye sorununu hep birlikte çözeceğiz. Yakın zamanda tek bir bina olarak, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak, Ankara'nın yerel mimarisine uygun bir şekilde, asansör kapılarında sıra beklemeden, nezih ortamlarda en güzel yargı hizmetlerini verme gayretini gerçekleştireceğiz. " diye konuştu.

"O eski siyaset anlayışıydı, bitti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, rakiplerinin eski dönem siyaseti yaptığını ve büyük bir proje ortaya koyamadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'na bağlı kalarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Özhaseki, "Ankaralı hemşehrilerimize projelerimizi anlatıyoruz." dedi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın eski siyaset anlayışıyla davranmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Özhaseki, "10-15 yıldır aday olduğu halde ortaya büyük bir proje koyamadı. Bizim gibi bir ay öncesinden Ankara için yapacaklarım şunlardır diyemedi. Bir karşıtlık üzerine, sadece bir demagojiyle, popülist bir yaklaşımla, kavgacı bir üslupla ortaya çıkıyor. Bizim öyle bir tarzımız ve niyetimiz yok. O eski siyaset anlayışıydı, bitti."

Etkinliğe, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de katıldı.