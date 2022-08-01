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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi.
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Politika

DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası TBMM Genel Kurulu gündemine sunuldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komisyon raporunu Genel Kurul gündemine sunduklarını bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 01.08.2022
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası TBMM Genel Kurulu gündemine sunuldu

TBMM

Beyazıt, yaptığı yazılı açıklamada, komisyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 ayrı yasama dokunulmazlık dosyasını görüştüklerini anımsattı.

Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldıklarını belirten Beyazıt, komisyon raporunu, HDP ve CHP'nin muhalefet şerhleri ile birlikte Genel Kurul gündemine sunduklarını kaydetti.


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