DBP'li Aydeniz ile HDP'li Öncü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi
Adalet Bakanlığınca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki izinsiz gösteride polise yumruk atan Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan Önlü hakkındaki fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı.
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Fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri TBMM Başkanlığına gönderecek.
Bundan sonraki süreç, Meclisin takdirinde işleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.