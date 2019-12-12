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Politika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Enes Kaplan   | 12.12.2019
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü.

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.

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