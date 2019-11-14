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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Ticaret Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 14.11.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı. Makul ve meşru olan eninde sonunda kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

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