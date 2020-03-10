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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirdi, adım atma sırası AB'de

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacılar konusunda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini, adım atma sırasının Avrupa Birliği'nde olduğu belirtti.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.03.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirdi, adım atma sırası AB'de Fotoğraf: İsa Terli/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi. AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün. Cumhurbaşkanımız dün Brüksel'de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB'de."

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