Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirdi, adım atma sırası AB'de
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacılar konusunda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini, adım atma sırasının Avrupa Birliği'nde olduğu belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 10, 2020
AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir.
Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün.
CB’mız dün Brüksel’de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB’de.
"Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi. AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün. Cumhurbaşkanımız dün Brüksel'de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB'de."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.