ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın ABD'nin Suriye'den çekilme süreci hakkındaki paylaşımında kullandığı "Kürt müttefikler" ifadesine ilişkin, "Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Dear @LindseyGrahamSC You know and have stated publicly more than anyone else the direct link between the terrorist PKK and its Syria branches PYD & YPG. Terrorists cannot be your allies. Just as ISIS doesn’t represent Muslims, PKK doesn’t represent Kurds in Syria or elsewhere. https://t.co/ZVVXw5CZe0 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 31 Aralık 2018

Kalın, konuya ilişkin mesajını Twitter adresinden paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Graham'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Terörist PKK ve onun Suriye'deki kolu PYD ve YPG arasındaki doğrudan bağı biliyorsunuz ve bunu kamuoyu önünde de herkesten çok daha açık bir şekilde ifade ettiniz. Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez." ifadesini kullandı.

Graham'ın paylaşımındaki "Kürt müttefikler" ifadesi

ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Graham, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer vermişti:

"(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan, Suriye'den söz konusu olabilecek herhangi bir çekilmede şunları temin etmiş olacak: Bir, DEAŞ tamamen imha edilmiş olacak. İki, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üç, Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak. Başkan Donald Trump, çekilme süreci uygulanırken bu amaçların gerçekleşmesi konusunda komutanlarımız ve müttefiklerimizle çalışıyor."

The President will make sure any withdrawal from Syria will be done in a fashion to ensure:



1) ISIS is permanently destroyed.



2) Iran doesn’t fill in the back end, and



3) our Kurdish allies are protected. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 30 Aralık 2018

Graham'ın paylaşımına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da tepki göstermiş, "Sayın Senatör, Kürt müttefiklerimiz derken eminim ki YPG/PYD'ye atıfta bulunmuyorsunuz. YPG/PYD ile PKK arasında inkar edilemez emir komuta ilişkisini Washington'daki herkesten iyi siz biliyorsunuz ve aynı zamanda bunu kamuya siz ifşa ettiniz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu