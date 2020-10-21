Euro
9.27
Dolar
7.80
BIST 100
1,211.51
Altın
1,928.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Paşinyan'ın 'Diplomatik çözüm yok' açıklaması Ermenistan'ın niyetini ortaya koyuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" şeklindeki açıklamasının Ermenistan'ın niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Enes Kaplan   | 21.10.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Paşinyan'ın 'Diplomatik çözüm yok' açıklaması Ermenistan'ın niyetini ortaya koyuyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paşinyan'ın, 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' şeklindeki açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir; Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19'a yakalandı
Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 226 bini aştı
Kovid-19 testi pozitif olan kişi dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı
Çekya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında yeniden karantina ilan edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Paşinyan'ın 'Diplomatik çözüm yok' açıklaması Ermenistan'ın niyetini ortaya koyuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Paşinyan'ın 'Diplomatik çözüm yok' açıklaması Ermenistan'ın niyetini ortaya koyuyor

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ konusu diplomatik olarak çözülemez

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor

İran'ın Karabağ siyaseti Tebriz sokaklarını zorluyor

İran'ın Karabağ siyaseti Tebriz sokaklarını zorluyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu