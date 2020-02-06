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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin, Kalın, "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor." dedi.

06.02.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, İdbil'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil. Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor." dedi.

Avrupa Parlamentosunda (AP), PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendiğini hatırlatan Kalın, "Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur." diye konuştu.

Kalın, F35'lerle ilgili ortak komisyon kurulmasına ilişkin, "Yaptığımız görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık." dedi.

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