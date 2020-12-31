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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kadınların hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından, "Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir" açıklamasında bulundu.

Mümin Altaş   | 31.12.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kadınların hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter'dan, CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılığın barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürü olduğunu vurgulayan Kalın, "Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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