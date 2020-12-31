Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kadınların hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından, "Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir" açıklamasında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 31, 2020
Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir.
Kalın, Twitter'dan, CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılığın barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürü olduğunu vurgulayan Kalın, "Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.