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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İslam karşıtlığının yeni bir tezahürü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'de Diyanet Camisi'ne yapılan saldırının derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürü olduğunu bildirdi.

Aynur Ekiz   | 14.05.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İslam karşıtlığının yeni bir tezahürü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına ilişkin paylaşımında, "New Haven camisine yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçı iklim, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna 'dur' denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı. 


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