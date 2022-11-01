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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Ferdi Türkten   | 01.11.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz. Gece gündüz demeden ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan bu saldırı, kimyasal yalanı gibi, menfur bir siyaset söylemidir ve herkes tarafından kınanmalıdır."

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