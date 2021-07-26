Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alındığını belirterek, "Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz." görüşünü paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Dost ve kardeş Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 26, 2021
İbrahim Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta, demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.