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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alındığını belirterek, "Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz." görüşünü paylaştı.

İsmet Karakaş   | 26.07.2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İbrahim Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta, demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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