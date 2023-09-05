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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Serkan Kaya  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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