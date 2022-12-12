Dolar
18.65
Euro
19.68
Altın
1,789.65
ETH/USDT
1,249.30
BTC/USDT
17,015.00
BIST 100
5,215.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mehmet Tosun   | 12.12.2022
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek
TÜBİTAK destekli depremde iletişim projesinin verileri kamuoyuyla paylaşıldı
18 adliyede daha çocuk görüşme merkezi uygulaması başladı
Palandöken'de kayak heyecanı başladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt içi petrol üretimimizi, önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Başörtüsüne anayasa değişikliği teklifi) İhtiyaç olursa bu işi referanduma da götürebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet