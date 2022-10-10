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Rusya tarafından Kiev’e fırlatılan roketlerden birinin düştüğü Taras Shevchenko Park’tan yayındayız Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Mümin Altaş   | 10.10.2022
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

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