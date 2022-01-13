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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yarın Arnavutluk'ta 'Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Paneli' düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Balkanlarda Barış, İstikrar ve Kalkınma: Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Paneli" düzenlenecek.

Mehmet Tosun   | 13.01.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yarın Arnavutluk'ta 'Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Paneli' düzenleyecek

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak'ta Arnavutluk'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bu ziyaret öncesi Tiran'da düzenlenecek panel ile son dönemde artan bir ivme kazanan iki ülke ilişkilerinin daha üst bir seviyeye taşınması ve iş birliği imkanlarına yönelik değerlendirmeler yapılması amaçlanıyor.

TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve gazeteci Meryem İlayda Atlas Çetin'in moderatörlüğünü yapacağı panelde, New York Tiran Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Lindita Latifi Xhanari, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi ve Arnavutluk Büyükelçisi Genti Gazheli konuşmacı olarak yer alacak.

Panel kapsamında iki ülke arasında potansiyel iş birliği alanları, terörle mücadelede Türkiye-Arnavutluk iş birliği, Balkanlardaki gelişmeler, Türkiye'nin Balkanlar politikası, ekonomik iş birliği, iki ülkenin Balkanlardaki istikrara katkısı gibi konular ele alınacak.

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