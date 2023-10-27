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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "Yer gök bayrak olsun" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz." ifadesini kullandı.

Orhan Onur Gemici  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "Yer gök bayrak olsun" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımına yer vererek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz. As bayrakları Türkiye'm, yer gök bayrak olsun."

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