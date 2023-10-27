Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "Yer gök bayrak olsun" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımına yer vererek, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2023
As bayrakları Türkiye’m, yer gök bayrak olsun! 🇹🇷 https://t.co/gSXgFYkCvn
"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz. As bayrakları Türkiye'm, yer gök bayrak olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.